Tras escándalo sexual, esposa de Harvey Weinstein anuncia separación

Harvey Weinstein rechaza acusaciones en su contra

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A casi una semana de que The New York Times destapara el escándalo sexual protagonizado por el productor Harvey Weinstein, finalmente la esposa del empresario rompió el silencio para anunciar su separación.



En un comunicado enviado a la revista People, Georgina Chapman, dueña y diseñadora de la reconocida casa de moda Marchesa, señaló:



"Mi corazón está roto por las mujeres que sufrieron ese tremendo dolor producto de esos actos inolvidables. Decidí dejar a mi esposo". "Mi primera prioridad es preocuparme por mis hijos menores y le pido a los medios privacidad en estos tiempos",



Chapman se casó con el cofundador de Miramax y ex director de The Weinstein Company en 2007. La pareja tuvo dos hijos, India y Dashiell, de 10 y 4 años, respectivamente.



El caso contra Harvey Weinstein se agravó este martes, luego de que The New Yorker publicara otro artículo que acusó al productor incluso de violación. Entre las celebridades que lo acusaron de agresiones sexuales, se sumaron las actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow.