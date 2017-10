Eminem se lanza contra Donald Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A través del rap, Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem, ha despotricado contra casi todo.



Desde la crianza de su madre, a quien aludió en su tema "Cleanin Out My Closet" (2002) hasta a George W. Bush y su gobierno, a quienes atacó en "Mosh"(2004).



Esta semana disparó sus dardos contra Donald Trump, a quien ya había dedicado duras rimas en 2016 a pocos días de que fuera elegido presidente; aquel rap se llamó "Campaign Speech" y aludía al magnate que financiaba su propia campaña presidencial como un hombre peligroso "con la mano sobre el botón".



Esta vez, Eminem volvió sobre Trump, en un vídeo grabado en un estacionamiento que fue parte de la ceremonia de los premios BET, que reconocen a personas afroamericanas o de otras minorías étnicas, que se destacan en música y deportes.



"Abuelo de 94 años racista" y "un kamikaze que probablemente causará un holocausto nuclear", son solo algunos de los adjetivos que tuvo para el presidente de Estados Unidos, a quien además comparó con el personaje "La Mole" de los 4 fantásticos.



El rapero no dejó fuera de sus líricas temáticas como las tensiones raciales, el control de armas, los inmigrantes y el decreto DACA, entre otras problemáticas contingentes.



Además, rindió tributo a Colin Kaepernick, jugador de la NFL quien fue el primero en arrodillarse en señal de protesta contra la violencia policial.



El jugador le respondió rápidamente a través de su cuenta de Instagram: "Te aprecio Eminem".



Finalmente, el hiphopero cerró con un puño en alto clamando: "Amamos a nuestros militares, amamos a nuestro país, pero odiamos a Trump".



Eminem está próximo a lanzar un nuevo álbum que dijo haber terminado la semana pasada. En tanto, Trump aún no emite respuesta.