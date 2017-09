Esteban Arce enfrenta polémica tras conferencia en SLP

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alumnos potosinos increpan al premio Nacional d periodismo @estarc62 luego d una fallida conferencia sobre libertad d expresión y valores. pic.twitter.com/e5KLdNvfF0 — Alejandro Galán (@alejandrogalans) 9 de septiembre de 2017

El conductor Esteban Arce se convirtió en tendencia en Twitter luego de una polémica que enfrentó durante una conferencia en San Luis Potosí.Arce fue invitado al segundo Congreso Universitario Coparmex para ofrecer la conferencia “Valores, familia y libertad de expresión”, que tuvo lugar el pasado viernes.Durante la charla, el conductor dijo que “la ideología de género es negar la naturaleza y los valores fundamentales, cosas que no van con la naturaleza humana. Hay toro y vaca, no hay torete. La ideología de género es en la que no tenemos que creer como una certeza”.“No se dejen guiar por modas. Hay que respetar los valores elementales, la naturaleza humana, no estar jugando al ser al refri y a jugar a echarse cheetos y helado. Cada quien lo quiere hacer, sí, pero no querer concientizar que el tema es distinto a como es la verdadera y única naturaleza humana”, dijo también Arce.En un video que se ha hecho viral en redes se puede ver a un estudiante que cuestiona al conductor porque en la conferencia nunca tocó el tema de la libertad de expresión.“Quiero ser muy sincero y creo que la conferencia que viniste a dar hoy habla de todo pero menos de libertad de expresión”, dijo el joven, a quien Arce interrumpió para decir “fíjate, ya hay libertad de expresión pa’ que veas que sí hubo, güey”.El estudiante le pidió que hablara sobre el tema y Arce le respondió “Si tú en realidad no entendiste nada de lo que dije, seguramente no vas a entender nada de lo que es la libertad de expresión”.Otra joven le dijo al conductor:“Nosotros como creyentes de Dios no estamos en plan de juzgar, no es nuestro papel juzgar, ese papel es de el de arriba. Hay que promover la pluralidad, el respeto y el amor"Arce la interrumpió, pero la joven le dijo que aún no terminaba y añadió: "Homosexuales, transgéneros, como tú quieras llamarte, mereces respeto, mereces amor, por ser hijo de Dios”.