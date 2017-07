Harry Styles prepara debut en Hollywood

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Presentarse ante miles de personas que lo aclaman a gritos en escenarios de todo el mundo no fue suficiente preparación para que Harry Styles perdiera los nervios al momento de probar suerte como actor bajo la dirección de uno de sus ídolos.



Sin embargo, su carrera como cantante sí le dio las tablas para entregarse a su papel en la película “Dunkerque”, de Christopher Nolan (Memento, El origen), en la que la estrella pop, ex integrante de One Direction, entra por la puerta grande a la industria cinematográfica.



“Definitivamente fue difícil y físicamente demandante. Pero todos en el set estaban conscientes de que, comparado a lo que había pasado en realidad, lo que nosotros estábamos viviendo no era nada, así que no había mucho lugar para quejas.



“Chris crea este ambiente en el que todos quieren trabajar duro para él y esa concentración no deja espacio para ningún tipo de incomodidad personal”, dijo el cantante en referencia a la batalla en la playa de Dunkerque (Francia) en 1940, que se retrata en la película.



Acostumbrado a los tours musicales, Harry no tuvo problemas con trabajar largas jornadas, aunque la experiencia fue algo radicalmente opuesto a presentarse en concierto.



“Es muy diferente. En un escenario pones mucho de ti y frente a la cámara es todo lo contrario: Estás intentando removerte de tu personaje e interpretarlo sin poner partes de ti”, señaló.



Su charla es pausada por momentos y se le nota confiado mientras juguetea con los anillos de sus dedos, aunque el artista afirma lo contrario.



“Estoy nervioso la mayor parte del tiempo. Creo que cada vez que haces algo nuevo te estás arriesgando, pero si no lo hicieras así serías una piedra. Así que fue divertido”, destacó.



Esta forma de ver las cosas es la que lo ayudó a pasar las pruebas de actuación, en las que leyó fragmentos de guiones que no eran parte de la cinta, sin recibir preparación actoral previa.



“Fue algo como de último momento, participar en las audiciones, sólo fui y leí. Creo que estar nervioso me ayudó, me puso al límite.



“Disfruté ser el ‘chico nuevo’. Pero trabajar con Chris se sintió como un privilegio. Es difícil no sentirse afortunado de estar ahí”, manifestó.



Añadió que al momento de filmar tampoco quiso desvivirse y compensar demasiado por su falta de experiencia frente a sus compañeros.



Simplemente se presentó con ellos y siguió las órdenes del director.



El resultado fue satisfactorio para sus colegas y para el director, quienes insisten en que no hubo egos involucrados en el set.



Para Harry, fue otro sueño cumplido, al que aún no sabe si dará continuidad, pues ahora tiene los ojos puestos en su próximo tour como solista en el que, asegura, pondrá en práctica lo aprendido en la filmación.



“Voy a nadar a todos lados... y a cargar al equipo en mis espaldas”, bromeó.