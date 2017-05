Juan Osorio no ha visto afectada a Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Según el productor Juan Osorio, Silvia Pinal está consciente de que todo tiene su tiempo y así es que no ha visto afectada a la actriz después de que se anunciara la cancelación de la serie que contaría su vida.



"Ella sabe de qué se trata este negocio, yo le ha visto muy tranquila", comentó Osorio, quien convenció a la diva del cine mexicano a actuar en su telenovela Mi marido tiene familia.



Según el productor, convencer a Pinal de participar en su programa fue fácil.



"Ella es una artista, así que no se halla si no está en el escenario, por eso está muy contenta estando con nosotros y ella está contenta, lo vemos en el set", dijo el productor.