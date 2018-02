Ex estrella porno, insegura con su cuerpo tras embarazo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Hace diez meses, la ex estrella porno Jenna Jameson se convirtió en mamá de una niña, pero aún se siente insegura con el aspecto de su cuerpo tras el embarazo.



Conocida en su época de mayor actividad como "La Reina del Porno", Jameson está retirada desde hace años de la industria del entretenimiento para adultos.



En una fotografía que compartió en Instagram hace unos días, en donde se le ve en ropa interior sosteniendo en un brazo a su hija, Jameson habló sobre las inseguridades con su cuerpo.

"Estaba renuente a publicar esto porque estoy súper insegura con mi vientre. Creo que muchas madres lo están, excepto las al parecer inalcanzables e increíblemente perfectas modelos de Instagram que literalmente se ven como modelos de Victoria's Secret sólo días después de dar a luz. Dios la bendiga", escribió en la red social.



Jenna explicó que han pasado diez meses de que se convirtió en mamá de Batelli y no está ni siquiera cerca de como quisiera verse, aunque reconoció que no ha trabajado en ello y si no logra tener su figura de antes, está bien.



Además compartió un mensaje de apoyo para las mujeres que se siente mal por no regresar a su cuerpo de antes. "Son hermosas porque hicieron algo milagroso, dieron vida".