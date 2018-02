Actor defiende a Guillermo Del Toro tras nueva acusación de plagio

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El actor Doug Jones, quien interpreta al anfibio en "La forma del agua" (The Shape of Water), salió en defensa del cineasta mexicano Guillermo del Toro.



Mientras firmaba algunos autógrafos a su salida del Theatre West en Hollywood, Jones fue cuestionado por "TMZ" acerca de la nueva acusación de plagio contra el director mexicano por "La forma del agua".



"No sé nada sobre eso, pero lo que sé es que Guillermo del Toro no copiaría el trabajo de alguien más", aseguró Jones.



Hace unos días, el director Jean-Pierre Jeunet aseguró a "Ouest France" que escribió un correo electrónico a Del Toro para preguntarle por qué había robado una de sus escenas de "Delicatessen" (1991).



Se trata del momento en que una pareja está sentada en una cama y siguen el ritmo de una escena musical de televisión. En "The Shape of Water" ocurre mientras la protagonista y su amigo están en un sofá viendo la televisión.



De acuerdo con Jeunet, también director de "Amélie", le dijo en el correo electrónico a Del Toro "tienes mucha imaginación, mucho talento. ¿Por qué ir y tomar las ideas de los demás?". Según el cineasta francés, Del Toro le respondió que todo se lo deben a Terry Gilliam.



Jeunet comentó que no piensa demandar a Del Toro por plagio, porque no es su estilo, pero considera que el cineasta mexicano tiene suficiente talento como para hacer eso.



En semanas recientes el cineasta ha enfrentado varios señalamientos por supuesto plagio.