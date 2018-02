'Fifty Shades Freed' amarra el primer lugar en las taquillas

LOS ÁNGELES, California(AP )

'Fifty Shades Freed' amarró el primer lugar en las taquillas de Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana en cines, se dio a conocer el domingo.



Universal Pictures calcula que el capítulo final de la saga de Christian Gray y Anastasia Steele ha ganado 38,8 millones de dólares, lo cual es significativamente menos que el debut de la primera película con 85,2 millones y de la secuela, con 46,6 millones.



El acalorado romance superó a otros nuevos competidores como "Peter Rabbit" y "The 15:17 to Paris" de Clint Eastwood. "Peter Rabbit" saltó al segundo lugar con 25 millones de dólares y "The 15:17 to Paris" llegó al tercer lugar con 12,6 millones.



“Jumanji: Welcome to the Jungle" cayó al cuarto lugar con 9,8 millones y "The Greatest Showman" quedó en quinto con 6,4 millones de dólares.