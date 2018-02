Cattrall llama hipócrita a Jessica Parker

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en ese entonces y ahora", escribió Kim Cattrall, actriz de "Sex and the city", en un su cuenta de Instagram, en un mensaje dedicado a su ex compañera de la serie, Sarah Jessica Parker.



Tras la muerte del hermano de Cattrall a sus 55 años, la actriz ha criticado fuertemente a Parker, por haberle expresado sus condolencias, argumentó que su supuesta amiga había enviado los mensajes sólo para reparar su imagen, ya que ésta se había empañado por la fricción y/o disputa que entre ellas se había generado, y así la gente la siga viendo como la "chica agradable".