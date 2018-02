Festival de Cine Latino de SD celebra 25 años

TIJUANA, Baja California(GH)

Un puente para la comunidad artística latina hacia Hollywood, la creación de una audiencia que lo apoye, ha sido parte de los 25 años de trabajo que ha hecho el Festival de Cine Latino de San Diego.



Este 2018 de la mano de su director Ethan van-Thillo, la gala cinematográfica arriba a su primer cuarto de siglo y para ello prepara grandes sorpresas que rendirán tributo a la nostalgia y al papel de la mujer en la ámbito.



“He estado viendo todos los catálogos e invitados por tantos años y es un orgullo, hay que decir gracias a todos los asistentes, actores, directores, a los que compran un boleto, a los voluntarios, todo ha sido increíble”, destacó.



En entrevista van-Thillo comentó que no ha sido un camino fácil, porque como en todo, hay obstáculos que no permiten avanzar, pero mantener la actitud es algo que ha logrado su posicionamiento.



“Para mí el festival ha sido importante, no solo para la región, sino para Estados Unidos para el mundo, 25 años de abrir puertas a actores, cineastas, jóvenes creadores donde ellos puedan empezar una carrera”, señaló.



Y es que este evento representa una oportunidad única para que la comunidad cinematográfica de la región pueda proyectar sus trabajos, ya sea en documentales o cortometrajes.



Durante este tiempo, otra de las vertientes del festival ha sido el diseño, donde cada año invita a los diseñadores al concurso de su cartel estelar, creando este sentido de pertenencia a la cultura latina.



Compartió el director que al inicio del festival, Hollywood no quería las películas latinas, siempre pasaban a segundo plano, y lo que hizo el Festival de Cine Latino en San Diego fue crear esa audiencia y lograr educar a los distribuidores.



“No fue fácil, pero logramos que distribuidoras de Hollywood como Pantaleón, entre otras, exhibieran esas películas latinas y ahora una gran prueba a esta fuerza es (Guillermo) Del Toro con sus nominaciones (al premio Oscar)”, indicó.



Otra tema importante del festival ha sido la parte binacional que logró algunas ediciones con Tijuana, incluso con Ensenada y Mexicali al inicio de su edición entre 1994 y 1995.



“Cada año estábamos en Tijuana, empezamos con el Instituto Cultural de Baja California, UABC, el Cecut, siempre hemos tratado de ser un festival binacional, aunque en los últimos años ha sido difícil sin empleados o fondos para cruzar a Tijuana”, puntualizó.



El Festival de Cine Latino de San Diego se realizará del 15 al 25 de marzo en San Diego, California con sede en las salas de AMC Fashion Valley.