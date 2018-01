Lis Vega, una fiera que se encuentra en paz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz y bailarina cubana Lis Vega, retomará su faceta de cantante después de enfrentar una inflamación simultánea de varios nervios, conocida como polineuritis, y de luchar contra un herpes que frustró su deseo de convertirse en madre.



Su regreso a los escenarios estará marcado por un show musical que correrá a cargo de "Las fieras", agrupación que reúne su voz y habilidades de baile junto con los de la cantautora Karenka y el artista Julio Camejo.



Además de contar con tres temas inéditos (comenzando con el sencillo "Dame", que se iza dentro del reggaeton cubano), el trío complacerá a sus seguidores al interpretar covers de salsa, cumbia y sonido tropical; ritmos candentes y sensuales para poner a bailar a la audiencia.



La idea surgió a partir de que los tres cantantes participaron en un reality de la cadena de televisión Multimedios y ahí, decidieron conjugar talentos para "hacer algo que nos gusta, un proyecto sin pretensiones, por pura diversión.



No estamos inventando el hilo negro, sólo es algo que nació por alegría y para agradecer al pueblo de México lo mucho que nos ha dado", aseguró Karenka en conferencia de prensa.



Lis y sus compañeros, dijeron estar conscientes de la necesidad de subirse a las plataformas digitales para lograr acercarse a nuevos públicos y mantenerse en el gusto de la gente, en una era donde las oportunidades para los artistas ahora se buscan y se construyen fuera de los medios tradicionales.



"Ser fieras hace referencia al hecho de hacer todo con pasión, de asumir los nuevos retos que demanda el entorno musical. Juntarnos en equipo en este espectáculo es parte de evolucionar y sacar las garras.



La propuesta de Las fieras ya está en la web". Por su parte, Vega, declaró sentirse tranquila y satisfecha por todo lo que ha alcanzado en su trayectoria profesional así como en el plano personal.



"Soy una mujer que estos momentos de su vida se encuentra en paz. En casa me apapachan, mi marido es lo mejor que me pudo haber pasado porque me apoya para que yo pueda realizarme.



Me siento orgullosa de mis 40 años; soy una mujer de lo más aguerrida, una verdadera era que ha decidido estar en paz.



Se rumoró mucho que yo estaba muy mal de salud y mírame, nada, me encuentro perfecta", dijo a los medios. No titubeó al mostrarse complacida cuando la llaman vedette.



"Me he convertido en una maravillosa persona pero aún me falta camino por recorrer. Me ha costado mucho trabajo porque no soy la típica niña nice. Yo soy una vedette y no me molesta.



El término vedette, hace referencia a una bailarina que además canta, actúa, conduce y es emprendedora: una artista completa. En mi país se considera una verdadera carrera".



Confesó que a pesar de sentirse triste por no concretar su deseo de maternidad no quita el dedo del renglón y que confía en los designios del destino. "Los tiempos de Dios son prefectos, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Lo primordial es recuperarme en su totalidad, para ello sigo un plan de alimentación y de ejercicio muy estricto".



El show dancístico y vocal de "Las eras", arrancará en Campeche y continuará su gira en diversos puntos del país, mismos que se irán dando a conocer a través de sus redes sociales.