Benny Ibarra no piensa en grabar disco solista

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Benny Ibarra dice que por ahora no está en proceso de hacer un disco solista. En este momento está inmerso en la grabación y la producción del disco de “El Hombre de la Mancha”.



"Poco a poco iré abriendo la llave de la creatividad, pero ahora estoy concentrado en hacer este disco y en la obra. Fue un buen año, así que veremos cómo nos va", dijo el ex Timbiriche, quien acudió como embajador de “Save the Children” a entregar juguetes a una casa hogar.



Fisher-Price donó más de millón y medio de pesos para la fundación y así ayudar a los niños.



"Me siento sumamente orgulloso de saber que los mexicanos nos unimos en proyectos como el de Fisher-Price y Save the Children, que demuestran que estamos unidos en causas nobles y en apoyo a quienes más nos necesitan. Nuestros niños son el presente y futuro de México y necesitan que les mostremos lo mejor de nosotros mismos y les hagamos creer que la magia existe en nuestro interior", agregó Ibarra.