Emociona a Lucero participar en la serie de Luis Miguel

(Cortesia)

Lucero fue cuestionada sobre su posible mención en la serie que se realizará sobre la vida del cantante Luis Miguel, debido a que trabajaron juntos cuando eran niños en la película de “Fiebre de amor”.



“Ah, me van a poner con mi bikini azul, si, bueno, no sé hasta qué punto toquen todas las etapas de Luis Miguel en la historia, suena muy atractivo, para mí es un fenómeno, es un artista maravilloso, que creo es una muy buena idea contar su historia y que también las generaciones muy nuevitas lo puedan conocer y sepan desde cuándo comenzó y sepan cómo fue creciendo su carrera”, dijo a diversos medios.



“Si se toca la parte de “Fiebre de amor”, de la película, seguramente que ahí me pondrán, y espero que pongan ahí a una flaca de pelo largo que se parezca a mí”, agregó con tremenda sonrisa en el rostro.



“En mi caso no creo que sería muy entretenido hacer una historia de mi vida por ahora, porque todavía no tiene un final, me gustaría tal vez cuando sea yo mucho, mucho mayor, y tal vez, no sé, después de morir, probablemente. Creo que es más bonito también a veces en el caso de una mujer, como yo, escuchar la historia, un poquito de fuera, y no sé, creo que no hay tanta cosa así como tan entretenida, como tanto rollo, y tanta cosa alrededor de mi carrera”, finalizó.









Fuente: Agencia México