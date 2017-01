Roban joyas a la "Wanders"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La comediante, Yered Licona, mejor conocida como “La Wanders Lover”, fue víctima de los delincuentes, quienes mientras vacacionaba en Acapulco, Guerrero, recibiendo el Año Nuevo, aprovecharon para meterse a su casa, ubicada al Sur de la Ciudad de México.



Triste, ella contó que los hampones se metieron a su recámara y se llevaron ropa, bolsas y dos cajas fuertes (una con 50 mil pesos y otra con 2 mil dólares); una laptop y una cámara fotográfica, algunas joyas.



“Es por eso que he decidido cambiarme de casa, ya que vivo aterrada de que algo me suceda o a mi familia, por lo que he decidido cambiar de domicilio”, comentó Yared a un programa de radio.



La Wanders señaló que el monto de lo robado asciende a más de un millón de pesos, pero lo que más le duele y la llena de tristeza es que se llevaron un dije que contenía las cenizas de su papá, Roberto Licona, quien falleció hace cinco años.