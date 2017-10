Jolie y Paltrow fueron acosadas por Harvey Weinstein

BUENOS AIRES, Argentina(Agencias)

Gwyneth Paltrow tenía 22 años cuando obtuvo un rol que la convertiría en una estrella: el productor Harvey Weinstein la contrató para protagonizar la adaptación de la historia de Jane Austen, Emma. Antes del comienzo del rodaje, el productor la citó en su suite del hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo que comenzó normalmente, pero terminó con Weinstein poniendo sus manos sobre ella y sugiriéndole que fueran a la habitación para hacerse masajes.



"Era una niña, estaba petrificada", dijo en una entrevista con The New York Times, diario que reveló el escándalo de los abusos sexuales que perpetró durante años uno de los productores más poderosos de la industria de Hollywood. Paltrow reveló públicamente que Weinstein quiso abusar sexualmente de ella y aunque evadió sus avances, tuvo que acudir a su novio por ese entonces, Brad Pitt, que confrontó a Weinstein.



El resultado fue que el productor la amenazó para que no volviera a contárselo a nadie a los gritos. "Pensé que me iba a despedir. Tuve que guardar el secreto", dijo. La actriz finalmente se convirtió en la protagonista de Emma y luego gracias al productor encarnó el personaje que le valió un Oscar en Shakespeare apasionado.



Angelina Jolie reveló una historia similar: durante el lanzamiento de la película "Playing by heart", en los 90, el productor quiso abusar de ella en una habitación de hotel, pero la actriz pudo evadirlo. "Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado, elegí no volver a trabajar más con él y advertir a otras que lo hicieran. Este comportamiento hacia las mujeres en cualquier ámbito y cualquier país es inaceptable", dijo en un e-mail a The New York Times, que hoy publica una nota con varios testimonios nuevos para sumar a la causa iniciada la semana pasada con las primeras acusaciones.



Rosanna Arquette, estrella de Pulp Fiction, Judith Godrèche y Katherine Kendall también sumaron sus testimonios a esta nueva investigación del diario estadounidense. El destape de esta historia provocó que Weinstein fuera despedido de The Weinstein Company y que cuatro de los nueve miembros del directorio firmaran su renuncia.



Además de las revelaciones del Times, The New Yorker publicó otro contundente informe con testimonios que acusan a Weinstein de abuso sexual e intimidaciones y un audio que pronto se hizo viral en el que se escucha un violento diálogo con una joven.