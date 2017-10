Hollywood condena a Weinstein por acoso sexual

LOS ÁNGELES, California(AP )

Hollywood reaccionó al principio con lentitud ante las acusaciones por acoso sexual contra Harvey Weinstein, pero ha comenzado a pronunciarse con más fuerza después de que el poderoso productor fue despedido de su propia compañía.



Entre quienes hablaron están sus viejos aliados y beneficiarios, como Meryl Streep, Kate Winslet, Kevin Smith y Judi Dench. Expresaron una combinación de disgusto por su supuesto comportamiento y arrepentimiento o posturas defensivas por los proyectos que realizaron con él. Incluso el sindicato de actores SAG-AFTRA se sumó a aquellos que han condenado al productor caído en desgracia al afirmar que los reportes sobre su supuesta conducta son “aborrecedores e inaceptables”.



El director Kevin Smith, cuyas películas "Clerks" y "Chasing Amy" fueron producidas por Weinstein, señaló en Twitter que el productor financió los primeros 14 años de su carrera.



“Sé que mientras yo estaba obteniendo ganancias, otros estaban pasándola muy mal”, escribió Smith. "Me hace sentir avergonzado”.



Weinstein, de 65 años, fue despedido el domingo de por The Weinstein Co., el estudio que cofundó, tres días después de que una bomba del New York Times expuso décadas de acusaciones por acoso sexual de parte de Weinstein contra empleadas y actrices, incluyendo a Ashley Judd. El Times dijo que Weinstein tuvo que llegar al menos a ocho acuerdos legales con mujeres.



Jennifer Lawrence condenó a Weinstein en un comunicado publicado la noche del lunes, y escribió que nunca había experimentado algún tipo de conducta incorrecta de parte de él y que no había escuchado de las acusaciones antes del artículo del Times.



"Me perturbó mucho escuchar las noticias sobre el comportamiento de Harvey Weinstein. Trabajé con Harvey hace cinco años y no experimenté ninguna forma de acoso a nivel personal, ni sabía de ninguna de estas acusaciones. Este tipo de abuso es inexcusable y absolutamente decepcionante”, señala el comunicado de Lawrence.



La actriz ganó un Oscar por "Silver Linings Playbook" de 2012, producida por Weinstein Co. “Mi corazón está con todas las mujeres afectadas por estas acciones repugnantes y quiero agradecerles por el valor de denunciarlas”, dijo Lawrence.



Streep, quien alguna vez calificó a Weinstein de "Dios" al recibir el Globo de Oro por "The Iron Lady", condenó su supuesta conducta como “inexcusable” aunque también dijo que nunca había escuchado algo al respecto.



“Las deshonrosas noticias sobre Harvey Weinstein nos han sorprendido a todos los que defendíamos su trabajo y a las buenas y valiosas causas que apoyaba”, dijo Streep en un comunicado.



Las historias sobre su comportamiento, agregó, no eran universalmente conocidas en Hollywood.



"Harvey apoyaba el trabajo férreamente, era exasperante pero respetuoso conmigo en nuestra relación de trabajo y con muchos otros con los que trabajaba profesionalmente”, continuó Streep. "Si todo mundo lo supiera no creo que los reporteros investigadores en el sector de los espectáculos o las noticias duras se hubieran negado por décadas a escribir al respecto”.



De manera similar Dench, cuyos premios y nominaciones han estado indisolublemente ligados por décadas a Weinstein, primero con su empresa Miramax y luego con The Weinstein Co., dijo en un comunicado que ella estaba “completamente desinformada” sobre estas “horribles” ofensas.



"Le ofrezco mi simpatía a aquellos que han sufrido y mi apoyo de todo corazón a aquellas que han hablado”, escribió.



Dench ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por "Shakespeare in Love" y una nominación por "Philomena".



Pero no todos dijeron que nunca se enteraron.



Kate Winslet, quien ganó un Oscar por "The Reader" de The Weinstein Co. dijo en un comunicado el supuesto comportamiento del productor es “sin duda deshonroso y abominable”.



“Tenía la esperanza de que este tipo de historias fueran solo rumores, quizá todos fuimos demasiado ilusos”, escribió Winslet.



Glenn Close también había escuchado los “vagos rumores” de su comportamiento inadecuado.



"Harvey siempre ha sido decente conmigo, pero ahora que esos rumores están siendo fundamentados, me siento molesta y oscuramente triste”, dijo Close en un comunicado al New York Times. "Estoy molesta no sólo con él sino contra la conspiración de silencio alrededor de sus acciones, también porque el fenómeno de ‘sofá de casting’, por decirlo así, sigue siendo una realidad de nuestra industria y del mundo: la terrible presión, la horrible expectativa puesta sobre una mujer cuando un brabucón poderoso y egoísta espera favores sexuales a cambio de un empleo”.



Close pidió a todos unirse a nivel institucional u personal para crear una nueva cultura de “respeto, igualdad y empoderamiento”.



SAG-AFTRA dijo en un comunicado el lunes que todos tienen el derecho a trabajar en un ambiente libre de discriminación o acoso. También incluyó un número para emergencias.



"Se debe hacer más para que nosotros aseguremos la seguridad de las mujeres en la industria”, dijo la organización.



"Lo que Harvey Weinstein hizo fue aborrecedor. Admite que lo hizo. ¿Por qué debería alguien quedarse callado por su disgusto o por su apoyo a las víctimas?”, dijo al director Judd Apatow en Twitter.



Al despedirlo de la empresa, la junta directiva de Weinstein dijo que la medida fue tomada por “la nueva información sobre la conducta inadecuada de Harvey Weinstein que ha emergido en los últimos días”, la empresa no dio más detalles.



Una persona que trabaja en el estudio y pidió permanecer en anonimato, pues no estaba autorizada para hablar sobre el tema, dijo a The Associated Press que The Weinstein Co. planea cambiar su nombre.



El nombre de Weinstein será retirado de las series de televisión "Waco" y "Yellowstone", entre otros proyectos.



Bajo el liderazgo de su fundador, The Weinstein Co. ha sido una fuerza dominante en los Oscar. Logró la rara hazaña de ganar Premios de la Academia consecutivos en la categoría de mejor película con "The King's Speech" y "The Artist".



Los otros créditos de Weinstein incluyen "Pulp Fiction" y "The English Patient".



Pero desde el artículo del Times, han surgido más historias sobre su comportamiento abusivo.



En un reporte deI HuffPost, la presentadora de televisión Lauren Sivan detalló un supuesto incidente en 2007 con Weinstein. Sivan, quien entonces trabajaba en un canal de cable de Nueva York, dijo que Weinstein a acorraló en el pasillo de un restaurante en Nueva York cerrado al público y se masturbó frente a ella.



Sivan dijo que había rechazado a Weinstein cuando intentó besarla, y él le respondió: "Bueno, ¿te puedes quedar parada ahí y callarte?”.