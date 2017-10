Cynthia Klitbo una 'arpía' menos; la sustituirán

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La salida de la actriz Cynthia Klitbo de la puesta en escena Las arpías es un hecho, según lo confirmó personal de la oficina de Omar Suárez, quien aseguró que el productor ya se encuentra buscando a la actriz que la sustituya.



“En este momento Omar no puede declarar nada porque está ocupado buscando a la actriz que pueda entrar en su lugar, cuando ya tenga el nombre hablará con los medios”, explicó la gente de Suárez.



Cynthia manifestó que no estaba cómoda con la manera de trabajar en este proyecto, al que definió como “teatro express”, y que además no se le hacía justo que a días de estrenarse la obra, hubiera compañeras que no asistieran a todos los ensayos. Fue entonces que Maribel Guardia la increpó preguntando si se refería a ella, a Ninel Conde y a Victoria Ruffo, quien curiosamente no estaba presente.



Un par de días después, durante la develación de placa de la obra Eutanasia de amor, Klitbo explicó que ella dejaba este montaje porque no estaba acostumbrada a trabajar de esa manera, pero que les deseaba mucho éxito a sus compañeros, además de que no quería hacer de ese incidente una noticia más grande.



Esta puesta en escena iniciará su gira en la ciudad de Monterrey, los días 30 y 31 de octubre, para después visitar diversos puntos de la República Mexicana.