¡Levantan corazones!

Cd. de México, México(Agencias)

Al menos por unas horas, la música de 21 artistas reconfortó corazones y levantó el ánimo de afectados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre pasado en el concierto Estamos Unidos Mexicanos.



Con la entrega de un elenco encabezado por Timbiriche, Miguel Bosé, Juanes, Chayanne, Bunbury, Camila, Bronco y Julieta Venegas, entre otros, 300 mil espectadores en el área principal del Centro Histórico (de acuerdo con cifras de Ocesa) se olvidaron un momento de la tragedia.



A ritmo de distintos géneros: pop, rock, regional mexicano, mariachi y balada romántica las 170 mil que llenaron la plancha del Zócalo.



Un mensaje en video de Diego Luna, en punto de las 17:00 horas, dio inicio al espectáculo, que al grito de "¡Fuerza, México!", emitido por Lupe Esparza, vocalista de Bronco.



Así empezaba una jornada musical en la que Camila, Julieta Venegas y Carla Morrison alzaron la voz.



"El México que se levantó de esos escombros es el real, no el pin... Gobierno que no nos representa", expresó Morrison.



La energía volvió a despuntar con Ha*Ash y sus éxitos.



Pepe Aguilar se ganó los aplausos con "México lindo y querido" .



Para chicos y grandes



Mientras los mayores gozaron con el concepto Rock en Tu Idioma y Emmanuel y Mijares, los más jóvenes corearon a Carlos Rivera y Mon Laferte, una de las más ovacionadas gracias a temas como "Si tú me quisieras" y "Tu falta de querer".



Luego, la chilena compartió el escenario con Juanes para cantar su dueto "Amárrame".



Los integrantes de Timbiriche invitaron a no olvidar a quienes perdieron sus casas para enseguida interpretar éxitos como "Tú y yo somos uno mismo" y "Con todos menos conmigo". El grupo cerró su participación con "México".



Pau Donés, de Jarabe de Palo, portó una camiseta apoyando a los Topos; Chayanne fue el más piropeado, aunque cantó con playback, y Enrique Bunbury se llevó la noche al cantar con mariachi, ya que explicó que su banda no pudo reunirse a tiempo para acompañarlo.



Miguel Bosé eligió el tema "Nena" para dar la bienvenida y luego invitó a Ximena Sariñana a cantar "Aire soy".



Los Ángeles Azules convirtieron el Zócalo en una pista de baile. Al final, todo mundo estuvo contento y relajado, algo que poco se experimenta en estos días.