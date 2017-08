Embargan bienes de Gianluca Vacchi

Enjoy 🕴🇮🇹👌🏻👏🏻 Комментируем ✍🏻️🗣 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Подписывайтесь на наш аккаунт, если Мы Вам нравимся 💕🇮🇹👏🏻 Мы Вас любим ❤️❤️❤️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ @gianlucavacchi #enjoy #gianlucavacchi #GVlifestyle #танцующиймиллионер #джанлукавакки #москва #россия #italia #italianboy #GV #followme #elfie #follow #танцующийитальянец #инстаграм #Instagram #всегорода #bologna #italy #me #you #GVset

A post shared by Gianluca Vacchi Ⓜ️ (@gianlucavacchi_fanclub) on Aug 9, 2017 at 6:23am PDT