Supuesto hombre armado irrumpe show de Britney Spears en Las Vegas

El regreso del show 'Piece of Me' de Britney Spears en Las Vegas tuvo un aterrador inicio cuando un fan subió al escenario, informó People El incidente ocurrió el miércoles por la noche justo cuando la estrella del pop terminó de cantar "(You Drive Me) Crazy" hacia el final de su show en el auditorio AXIS dentro de Planet Hollywood Resort & Casino.En un video, aparece Spears interactuando con la multitud, inicialmente no sabía que un hombre había subido al escenario, tratando de llamar su atención.Los bailarines rápidamente rodearon a la persona hasta que agentes de seguridad llegaron al escenario y rodearon el lugar.-¿Está algo bien? -preguntó Spears. "¿Qué esta pasando? ¿Qué pasa? "Entonces - visiblemente asustada - ella jadeó," ¿Tiene una pistola? "Su micrófono fue apagado cuando fue llevada a la seguridad fuera del escenario. Sus leales fans expresaron su apoyo, cantando, "Te amamos!"El hombre (que no tenía un arma) luchó contra la seguridad, incluso pateó a un miembro debido a la fuerza de resistencia.El intruso fue restringido y escoltado fuera del escenario junto a los gritos del público.Las autoridades policiales de Las Vegas informaron a TMZ que el intruso era Jess Webb, de 37 años, quien al parecer había estado actuando desordenadamente durante la actuación y fue arrestado tras el incidente.