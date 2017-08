Taylor Swift declara que locutor metió la mano bajo su falda

DENVER(AP )

Taylor Swift testificó el jueves que un ex locutor de radio le metió la mano bajo la falda e intencionalmente le agarró el trasero mientras se tomaban una foto durante un encuentro con fans en 2013 antes de un concierto en Denver.



"Él se mantuvo aferrado a mi nalga desnuda mientras yo trataba de alejarme de él", declaró la estrella pop en un tribunal federal durante un juicio por la demanda que radicó la cantante.



Pese a que estaba estupefacta, Swift dijo que no le dijo nada al locutor, David Mueller, porque no quería que los fans congregados se enterasen y tampoco quiso cancelar el evento y decepcionarlos.



Swift dijo que trató de estar lo más lejos posible de Mueller.



Declaró que les dijo Mueller y a su novia Shannon Melcher, que también aparece en la foto, "gracias por venir" con un tono monótono cuando éstos se iban.



Mueller demandó a Swift y otros de su equipo argumentando que le costaron su trabajo y busca una compensación por daños de hasta 3 millones de dólares.



Swift respondió con su propia demanda argumentando abuso sexual, y pide una compensación simbólica de un dólar.



Swift dijo que un guardia de seguridad que trabaja para ella presenció el manoseo.