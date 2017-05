Foo Fighters y Green Day encabezan Corona Capital 2017

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foo Fighters, Green Day, Phoenix y The XX son las bandas que encabezan el cartel del Corona Capital 17 que se llevará a cabo el 18 y 19 de Noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.La lista de los participantes en este evento se difundió a través de redes sociales donde destacaban la participación de Foo Fighters.Después de las 21 horas, la cuenta en Facebook de Festival Corona Capital compartió la imagen.El cartel del festival a celebrarse en en la Curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez incluye PJ Harvey, Elbow, The Shins, Grizzly Bear, Cage The Elephant, Boyze Noize, Cold War Kids, Maximo Park, Metronomy, The Drums, Gorgon City y Banks & Steelz.Además de Mogwai, Daughter, Khelani, DJ Mustard, Japandroids, Crystal Fighters, You me At Six, Grouplove, Bakermat, Angel Olsen, Sampha, Mystery Jets, Daya, The Sounds, Circa Waves.