Luis Miguel llega a acuerdo legal tras arresto

LOS ÁNGELES, California(AP )

Luis Miguel llegó a un acuerdo en la demanda presentada por su exmánager que llevó a que el cantante fuera arrestado la semana pasada.



Los abogados del exmánager, William Brockhaus, presentaron documentos en los que señalaron que el fallo por un millón de dólares que obtuvieron contra Luis Miguel el año pasado había sido satisfecho.



El cantante galardonado con el Grammy se presentaría en una corte federal en Los Ángeles el jueves para ser interrogado sobre sus finanzas y determinar cómo pagaría el adeudo.



El cantante, cuyo nombre verdadero es Luis Miguel Gallego Basteri, fue arrestado el 2 de mayo bajo una orden por desacato después de que no se presentara en numerosas audiencias.



Un juez federal de Nueva York ordenó a Luis Miguel pagar Brockhaus más de 1 millón de dólares en julio de 2016. Los abogados de Brockhaus buscaron la resolución del fallo en Los Ángeles donde Luis Miguel es propietario de un inmueble. Un juez había ordenado que su Rolls Royce 2013 fuera confiscado durante el juicio.



Brockhaus demandó a Luis Miguel en Texas en 2014, y afirmó que el cantante no le pagó lo acordado en un contrato de representación de 2012 que ambos firmaron.



Luis Miguel rechazó aceptar en varias ocasiones documentos relacionados con el caso y hasta la semana pasada no había registrado al abogado que lo representaría.



El cantante quien también ha ganado cuatro Latin Grammy y es conocido como El Sol de México, ha vendido más de 100 millones de álbumes en el mundo y su carrera tiene éxitos en múltiples géneros, del pop al mariachi pasando por las baladas y los boleros.



Su abogado Kris Demirjian, confirmó el acuerdo pero rechazó hacer cualquier otro comentario. La abogada de Brockhaus, Amy B. Messigian, dijo que no podía hacer comentarios al respecto del caso.