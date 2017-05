Colin Farrell comparte los detalles de su primera escena sexual

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor irlandés Colin Farrell ofreció detalles de lo que fue la filmación de su primera escena sexual en Hollywood y cómo debió depilarse.



Acudió como invitado al programa de Ellen DeGeneres y recordó su trabajo en la cinta “Tigerland”, en el año 2000, junto al director Joel Schumacher.



“Estaba filmando mi primera película estadounidense creo que en el año 2000. Había una escena sexual en ella y estaba muy nervioso porque era la primera vez que hacía una escena de sexo. Ahora son como un paseo... no realmente. Siempre son incómodas. Así que fui con el director, Joel Schumacher, y yo llevaba una bata y nada debajo.



“Obviamente estaba tan nervioso que perdí la cabeza durante un segundo, porque me abrí la bata y dije: '¿Es un poco...?' Porque, como la mayoría de los hombres, tenía lo que puedes llamar un 'arbusto retro' y Joel, el director, dijo 'Oh'", relató Farrell.



La anécdota no terminó ahí, pues Colin consiguió una rasuradora con el equipo de estilistas y fue a su tráiler, donde empezó la labor en su zona íntima.



“Estaba nervioso y me depilé el lado derecho un poco y, obviamente, tenía que igualarlo, así que me depilé el lado izquierdo. Pero me pasé un poco, tuve que regresar y depilar el lado derecho otra vez. Me pasé otra vez y ya estaba sudando. Volví por la izquierda.



Después miré y tenía una pequeña pista de aterrizaje, una preciosa y pequeña pista de aterrizaje”.