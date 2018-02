El ligue se complica: Vadhir Derbez

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

De octubre a la fecha, diferentes celebridades han narrado los episodios de acoso y abuso sexual de los que han sido víctimas.



Gracias a estas campañas, más mujeres han comenzado a tener mayor confianza para denunciar este tipo de acciones. Lo que se ha complicado a raíz de este movimiento, dice Vadhir Derbez, son las relaciones entre hombres y mujeres, específicamente a la hora de ligar.



Derbez es el conductor de la versión latina de Are you the one?, un reality show de MTV cuyo objetivo es que 24 personas (12 hombres y 12 mujeres) encuentren a su pareja perfecta. En Estados Unidos comenzó a realizarse en 2014.



"Yo he visto comentarios de güeyes que dicen: '¿cómo me le acerco a una mujer?' Ya da miedo, porque ahora cualquier cosa te la toman muy en serio, sobre todo por los casos que sí han pasado y que lamentablemente han existido toda la vida, pero creo que por fin se están tomando el valor de hablarlo, de sacar sus experiencias y está padre por un lado porque así creas conciencia, haces que la otra persona se lo piense dos veces antes de abusar, pero por el otro, para los hombres es más complicado, de por sí es muy difícil ligar", explica.



Acompañado de dos integrantes del programa que se estrenará el lunes 12 de febrero a las 22:00 horas, Derbez comenta la dinámica que los caballeros suelen seguir a la hora de querer conquistar a una chica.



"Imagínate, uno como hombre, vas con una chava y tratas de hablar con ella, pero es muy raro que al primer 'Hola, ¿cómo estás?', te digan: 'sí ¿cómo estás tú?' Tenemos que ser insistentes, pero ahora esa insistencia se puede volver algo… que la otra persona no lo tome bien y esté a la defensiva y piense: 'este güey me quiere hacer cosas terribles'", expresa el también cantante.



Diana, por ejemplo, decidió entrar al reality porque había pasado cinco años con su novio, a quien no podía superar y por quien se la vivía deprimida. La concursante reconoce que a la hora del ligue no es la mejor chica.



"Creo que ligar es cuando dos personas se gustan y llegan para intentar relacionarse. No soy muy fan de esas cosas de ligar, soy muy cerrada. Pero estando aquí ya había posibilidad de encontrar algo más concreto, de que te dejaras conocer", comenta la sonorense.



Ella también reconoce que la dinámica de la "conquista" es bastante engañosa, incluso para las mujeres, y aplaude la apertura para hablar sobre el acoso.



"Antes más bien no tenía la fuerza o la valentía para decir: 'me está acosando'. Antes, en mis tiempos y en mi pueblo de Sonora, que es machista, te agarraban una nalga y era de: 'Cállate o te tocan golpes'. Ahorita ya tienes el valor de decirlo y los hombres ya se moderan un poco pero creo que las mujeres están rebasando esa línea, por ejemplo: si es feo y te habla, dices que es acoso; está guapo, te emocionas porque te habló y si te vuelve hablar, ya crees que te ama", señala.



En el programa se podrán ver a los concursantes en medio de dinámicas para conocerse mejor y con el estilo de MTV, irreverente y millennial, los jóvenes también tendrán pasión en la pantalla y a Brasil como principal escenario.



Derbez y los participantes del show estuvieron dos meses en una de las playas brasileñas para crear sus relaciones y encontrar el amor, además de concursar por un premio de 200 mil dólares (4 millones de pesos); en la versión estadounidense el premio es de un millón de dólares (20 millones de pesos).