CNCO pone a bailar a fans de Campeche

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Gorras de colores y tenis repletos de "brillantes" comenzaron a ser más notorios conforme caía la noche sobre el foro Ah Kim Pech, en Campeche, la noche del jueves.



El público de jóvenes mujeres se preparaba para disfrutar del show de CNCO. En las pancartas lo mismo se leían frases de amor que peticiones de abrazos o besos. Con líneas como "Si te vas a ir no me dejes nada, llévate tus risas, tus caricias y tu voz" provocaron los gritos de sus fans.



Además de sencillos como "Tu luz" y "Más allá" la noche dio paso a que Christopher, Richard, Joel, Erick y Zabdiel, cada uno en solitario, cantara temas de artistas como Luis Fonsi ("Despacito") y Ricky Martin ("Un pacto al corazón").



En la noche, las coreografías características del quinteto estuvieron presentes y llenaron de euforia en canciones como "Hey DJ". Aunque el escenario contaba con una pasarela en el centro no fue hasta el último tema, "Reggaeton lento", que CNCO la recorrió para despedirse del público que se reunió en el marco de la celebración del Carnaval de Campeche.