Recrean 'Mundo raro' de José Alfredo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Si las canciones del guanajuatense José Alfredo Jiménez desaparecieran, las compañías productoras de alcohol tendrían un alto déficit anual en sus ingresos.



Del otro lado del auricular, el músico Camilo Lara ríe al decirlo, tras cuestionarle el número de ocasiones que ha alzado una copa cantando con el autor de "Ella" o "El rey". "Él ayudó a definir al mexicano que hoy conocemos, lo apasionados que somos, todos estos lazos que tenemos unos con otros", considera.



La pregunta no es gratuita. Esta semana se pone a la venta un álbum tributo a José Alfredo, en su 70 aniversario como compositor y producido por Lara. "Te solte la rienda", interpretada por Julieta Venegas y "Un mundo raro", por Carla Morrison, acompañan los tracks con Enrique Bunbury, Andrés Calamaro, Celso Piña, Jarabe de Palo y Ximena Sariñana.



"Siempre me llamó que le cantara mucho a los no ganadores, a los que no eran populares o guapos y sentía que me representaba mucho más que otro autores", revela. "Así como me gustaba José Alfredo, también The Cure ('Love song') en el mismo sentido", añade.



Es más, a pregunta expresa, Lara dice que espera sumar alguna canción del repertorio de José Alfredo a la gira que el Instituto Mexicano del Sonido, el grupo que comanda, emprenda por varios países de Europa en unas semanas más.



Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Dinamarca serán algunas de las naciones a visitar desde marzo, con una pequeña escala en el Vive Latino. "Me encantaría, los derechos no son problema, sino los arreglos (musicales), pero espero que sí", indica.



"Para el disco tributo la idea inicial fue qué pasaría si el mariachi fuera una música para jóvenes, (pues) creo que se volvió sofisticada y grandioso, de muchos elementos y no conectó mucho con la juventud", apunta.



En Un mundo raro: las canciones de José Alfredo Jiménez, se contó con la participación especial de Calexico, grupo estadounidense de folk indie. El lanzamiento del disco se da una semana después del libro Cuando viví contigo, hecho por Alicia Juárez, viuda del cantautor guanajuatense fallecido en 1973.