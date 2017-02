Niurka, la eterna "Aventurera" de Juan Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Niurka Marcos volvió a ponerse los sexys atuendos con lentejuelas y plumas, regresó a encarnar a Elena Tejero y volvió a posar junto a Juan Osorio, quien fuera su pareja sentimental hace más de diez años y con quien tiene un hijo.



Durante su presentación en el turibus como una de las tres protagonistas de la obra, Juan Osorio, le entregó a Niurka una caja con algunos regalos dentro: una gorra, un tarro y un cojín con su figura y la leyenda de Aventurera impresa. “¿Y tu cojincito? ¿me lo regalas?” - le dijo pícaramente Juan Osorio a la actriz “Te regalo mi cojín, pa' qué si ya lo agarraste”, respondió ella.



Durante el trayecto Osorio se acercó varias veces a la cubana para decirle algo al oído y bromear, incluso en una ocasión Niurka trató de besarlo pero él lo evito.



“Se me puso tímido, se está dando su lugar, eso fue lo que me enamoró, que se hizo difícil. No voy a descansar hasta que no me lo co…, hay que subir el rating si no ¿cómo?”, dijo la cubana, aclarando que todo es bromeando y Osorio respeta mucho a su pareja.

Fue a finales de los años noventa cuando se dio el flechazo entre ellos, Juan Osorio promocionaba la telenovela “Vivo por Elena”, y fue entrevistado por Niurka, surgió una fuerte conexión entre ellos e inició el romance.



En medio de los problemas que Osorio tuvo con el alcohol y las drogas, la pareja permaneció unida y Niurka encarnó por primera vez a la “Aventurera” de Carmen Salinas, personaje que le daría el gran empujón a su carrera.