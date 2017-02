Una nueva guerra, en segunda parte de "The Walking Dead"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La segunda parte de la séptima temporada de la serie “The Walking Dead” llegará el próximo 12 de febrero, con ocho nuevos episodios en los que se verá al grupo prepararse para una nueva guerra.



En la primera parte de esta entrega se mostró a un grupo dividido, quebrado y forzado por el sanguinario Negan y su grupo de “salvadores” a quedarse a expensas de su voluntad y brutalmente convencido a vivir bajo sus reglas.



Para el último episodio, “Rick”, “Michonne”, “Carl”, “Rosita” y “Tara” se reunieron para planear el ansiado contraataque con Maggie, Sasha, Enid y sorpresivamente con Daryl y Jesus.



De acuerdo con un comunicado, a través de la señal de FOX, en los nuevos capítulos, el grupo de protagonistas se dedicará a recolectar suministros y reclutando gente para vencer a Negan de una vez por todas.



Una vez más, descubrirán que el mundo era mucho más grande que lo que habían visto hasta ese momento.



Su propósito en común: Derrotar a “Negan”, no será fácil y la victoria requerirá más que los sobrevivientes de Alexandria, será preciso contar con la gente de The Kingdom y de Hilltop, pero, al igual que Rick, Ezekiel y Gregory, no quieren derramar sangre.



La serie “The Walking Dead” es protagonizada por Andrew Lincoln, Danai Gurira, Chandler Riggs, Christian Serratos, Alanna Masterson, Laureen Cohan.