Las razones de Selena Gómez para producir "13 Reasons why"

NUEVA YORK, EU(SUN)

Una de las razones por las que Selena Gómez decidió que sería productora de “13 Reasons why” fue tomar en cuenta su propia experiencia como una adolescente rodeada de reflectores, con opiniones sobre lo que debería hacer y una confusión tremenda de una adolescencia para nada normal.



Gómez piensa que en realidad muchos jóvenes que no precisamente están en la televisión, que van a una escuela “normal”, viven los “infiernos” que esta serie retratará.



“Creo que mi experiencia en la escuela se amplificó, no puedo decir que fue peor pero fue más difícil, para ser franca estaba atravesando por una época dura cuando empezaron la producción de esta serie, “13 Reasons Why”, y me aislé durante 90 días, en donde conocí a muchos niños que hablaban de estos problemas, que son los que los personajes experimentan”.



Estas situaciones van desde el bullying, el acoso sexual y ausencias, y serán retratados durante los 13 capítulos de esta nueva apuesta de Netflix, que nació basada en el libro con el mismo nombre, que es autoría de Jay Asher y que se estrenará el próximo 31 de marzo.



“(Esta historia) toca una parte importante de mí, y es lo que los niños necesitan ver, no vamos a poner cosas como por favor empodérate porque eso no es lo que quieren ver, desafortunadamente a los niños no les gusta, tienen que ver algo que los sacuda, algo que es aterrador, yo experimenté eso también”.



En una conferencia que fue ofrecida en Nueva York junto a los productores, al escritor de la historia y los protagonistas, Brian Asher compartió su primer acercamiento con la historia.



“Tengo una sobrina que ya está un poco más grande pero cuando estaba en la escuela estaba en un grupo de lectura; ella me recomendó el libro y cuando lo acabé pensé en la gente con la que había estado en la escuela, gente a la que no traté de la manera más amable que podía, gente a la que a lo mejor le hice cosas que probablemente afectaron su vida y no había pensado en eso, pensé que era un libro poderoso”.



Asher confesó también que el sueño de todo escritor es que su obra llegue a la pantalla grande pero al mismo tiempo genera mucha protección de la obra, sin embargo, desde su opinión esta fue la mejor manera de realizarla.