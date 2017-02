Revista crea polémica, la más afectada Ashley Graham

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para celebrar su aniversario 125, “Vogue” de Estados Unidos reunió en su portada a siete de las modelos del momento causando gran polémica.



La publicación buscó la diversidad en su tapa e incluyó también a la “maniquí” de talla grande Ashley Graham, pero lejos de ser alabada por esta decisión, la revista recibió un aluvión de críticas.



Para la edición de marzo apostaron, según sus palabras, por “la diversidad donde no importan las medidas, el color de la piel o los rasgos físicos”, anunció en un comunicado la editorial.



En la portada de esta edición se puede ver a las modelos Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah y Vittoria Ceretti luciendo camisetas negras y shorts de colores.



Pero lo que pretendía ser un buen mensaje de la famosa publicación terminó causando varios malestares entre sus lectores.



Muchos usuarios en las redes sociales acusaron a la revista de retocar a Graham (segunda a la izquierda) para que luzca más delgada.



Además, hay otro detalle que no pasó desapercibido, Graham es la única que aparece con la mano sobre la pierna, cubriendo con su brazo parte del muslo, mientras dos de sus compañeras le tapan el abdomen. Una pose que muchos ven como un intento del magazine por “adelgazar” a la modelo.



Pero las críticas por el uso del retoque fotográfico no terminaron ahí. Los internautas también pusieron sus miradas sobre la mano de Gigi Hadid (medio) que parece sospechosamente más larga de lo normal.