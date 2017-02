Niurka para el tráfico como la nueva "Aventurera"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Literalmente Niurka Marcos paró el tráfico de Paseo de la Reforma ayer jueves, cuando realizó un viaje en Turibús con parte del elenco de la obra "Aventurera" y los productores Juan Osorio y Gerardo Quiroz, como una forma de promocionar esta puesta en escena que estrenará el próximo 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry.



En punto de las 16:00 horas, afuera de un centro comercial ubicado en el número 222 de Reforma, la gente comenzó a reunirse en torno a uno de estos autobuses turísticos al ver llegar a los bailarines ataviados con lentejuelas y plumas, mientras reporteros de diversos medios de comunicación tomaban su lugar para captar una imagen de la nueva Aventurera.



“Una aventurera completa, una vedette internacional”, fue como Gerardo Quiroz presentó a Niurka, quien arribó al lugar con un vestuario sexy y provocativo en color rojo, que hizo que los fotógrafos dispararan de inmediato sus cámaras para captar su imagen.



Juan Osorio, ex pareja de la cubana, le entregó una caja con algunos regalos: Una gorra, un tarro y un cojín con la figura de Niurka y la leyenda de Aventurera impresa. “¿Y tu cojincito?, ¿me lo regalas?” - le dijo pícaramente Juan Osorio a la actriz-. “Te regalo mi cojín, pa' qué si ya lo agarraste”, le respondió Niurka.



También estuvo presente quien puede ser la tercer aventurera, y a que han llamado 'la tapada', porque descubrirán su rostro hasta que se haga el anuncio oficial de su debut en este espectáculo, y Niurka le dio el visto bueno. “¡¿Bailas?! -expresó la cubana en su tono característico– Ta' muy buena la verdad, lo mueve rico, entonces definitivamente tenemos que decir sí es vedette”.



Acto seguido abordó el Turibús y junto a La Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, Alexis Ayala y Ernesto Laguardia, para comenzar su recorrido de Reforma al Zócalo. Con la música de la Santanera a todo volumen la gente volteaba hacía el autobús, entonces la veían a Niurka bailando en la parte alta del vehículo, sonriendo y saludando a todos los que se encontraba a su paso.



Los teléfonos celulares no tardaron en salir a relucir con los peatones, que sorprendidos veían que era Niurka y toda su anatomía paseando por el Centro Histórico, incluso hubo algunos se le atravesaron al Turibús para tomar una imagen de ella o se asomaban al balcón al escuchar el barullo. En el Zócalo se encontraban los miembros del Ejército Mexicano en la ceremonia de arriar la Bandera Nacional cuando ella paso con todo su séquito, entonces la gente ya no supo para donde voltear.



Durante el trayecto Juan Osorio se acercó varias veces a ella, para decirle algo al oído o bromear, incluso en una ocasión Niurka trató de besarlo pero él lo evito. “Se me puso tímido, se está dando su lugar, eso fue lo que me enamoró, que se hizo difícil. No voy a descansar hasta que no me lo co…, hay que subir el rating si no cómo”, dijo la cubana, aclarando que todo es bromeando y Osorio respeta mucho a su pareja.



“La gente es muy linda, porque si das amor la gente lo recibe, lo transmites y la gente lo siente, y yo me entrego completita, a mí hay que desenchufarme de la pared, me encanta cuando la gente me regala una sonrisa, baila conmigo y me pide que grite ¡¿bailas?!”, declaró Niurka al final del recorrido, sobre la reacción de la gente a esta dinámica.