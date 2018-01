Video: Así es el final extendido de 'It'

MADRID, España(Agencias)

La revisión de "It", el clásico de Stephen King bajo la dirección de Andy Muschietti, fue una de las sorpresas más agradables del 2017.



Casi 700 millones de dólares en taquilla atestiguan el éxito de una cinta que ya tiene edición coleccionista en DVD y Blu-Ray. En ella se incluyen hasta once escenas eliminadas y ampliadas que no llegaron a reproducirse en las salas de cine.



Entre ellas, una de las más llamativas es la que concierne al final de la película, cuando Bill regresa a casa tras derrotar a Pennywise.



En el montaje original, Bill y Beverly se besan antes de separarse y ahí termina el filme. Pero este el final extendido va un poco más allá mostrando al público lo que ocurría en el hogar de los Denbrough minutos más tarde.



Bill y sus padres están cargando el coche para lo que parecen unas vacaciones familiares cuando el joven se mira la mano, aún marcada por el ataque del payaso diabólico. La cámara sigue al coche familiar hasta que se detiene en un desagüe de la calle principal.



Es entonces cuando comienzan a caer las primeras gotas de lluvia del día, lo que recuerda inequívocamente al día que Pennywise secuestró a Georgie y anticipa el regreso del payaso en la secuela.



Con la segunda cinta ya en cartera, los fans se fían de las declaraciones de sus protagonistas. El actor que dio vida al payaso, Bill Skarsgard, aseguró que "la primera película funcionó muy bien con la historia de los niños, la gente se enamoró de ellos, pero en la segunda habrán crecido, y creo que la mejor forma de llevarla a cabo es haciendo que esa película sea muy diferente a la primera (...) Es importante explorar los límites del terror".



Actrices como Jessica Chastain ya se han ofrecido para algunos papeles protagonistas, teniendo en cuenta que la acción principal de It 2 se desarrollará 27 años después de lo sucedido en el primer largometraje. Andy Muschietti será de nuevo el encargado de dirigir un proyecto que se espera llegue a las salas en septiembre de 2019.







Fuente: Europa Press