México mueve a Jorge Drexler

Desde un cafecito en otro país Jorge Drexler platica sobre su más reciente disco, Salvavidas de hielo, material que tiene una estrecha relación con México por sus colaboraciones y por el video de “Movimiento”, en el que muestra a la corredora rarámuri Lorena Ramírez.



Luego de toparse con el periódico donde conoció a Lorena y decidir hacerla parte de la canción, el uruguayo le grabó un mensajito agradeciendo su presencia en el video con aquel vestido verde y en aquel paisaje.



“Es lo más lindo que le podía pasar a mi canción”. Así, pues, como dice una de sus canciones, todo se transforma, pues “Movimiento” fue producto de una charla en Ted Talks que contribuyó a la creación del tema que hoy ha llegado a 500 mil personas.



En esa misma charla habló de cómo Joaquín Sabina lo acercó a la décima, estrofa conformada por 10 versos de ocho sílabas y que ha permeado de diferentes formas en América Latina.



Del otro lado de la línea comenta que no es muy bueno improvisando décimas pero que hace sus intentos y es un apasionado.



En un video de YouTube de 2011, Drexler aparece improvisando junto a Alexis Díaz Pimienta, un conocido repentista cubano que, señala, le ha comentado de las distintas formas en las que se expresa la versificación en México.



Sabina no sólo lo acercó con la décima, también lo animó para moverse a España y es por eso que le compuso “Pongamos que hablo de Martínez”. Sobre su proceso de composición, dice que no es de periodos largos sino todo lo contrario.



Entre los viajes, las charlas y la vida llegan momentos en los que nacen los discos y son de trabajo intenso.



En este material incluye colaboraciones con Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Mon Laferte.



También decidió que los sonidos de cada canción no vinieran más que de la voz y la guitarra, la guitarra no sólo a través de sus cuerdas, sino de la infinidad de sonidos que pueden nacer de ella.



En 2017 fue nominado a los Grammys por un homenaje a la peruana Chabuca Granda.



Amable, con su voz que es una canción suave y amable, Drexler invita a esta nueva aventura musical con la que llegará al 23 de febrero al Teatro Metropólitan.