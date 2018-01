Reprueban los Versace serie de Gianni

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

Será el 17 de enero cuando se estrene la serie “American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace” y la familia Versace ha mostrado su descontento con tal proyecto.



Esta recreación del asesinato del diseñador Gianni Versace en los años 90 en Miami, Florida, justamente en la puerta de su mansión, reconvertida ahora en un hotel de lujo, dará de qué hablar.



Fue la noche del lunes que Penélope Cruz, Ricky Martin y Edgar Ramírez, quienes interpretan respectivamente a Donatella Versace, Antonio D’Amico, y el diseñador, acudieron a la presentación.



"La familia Versace ni ha autorizado ni ha tenido ninguna implicación de ningún tipo en la inminente serie sobre la muerte del señor Gianni Versace", señaló la misiva.



Los Versace argumentaron que no autorizaron el libro “Vulgar Favors” de Maureen Orth, en el que está parcialmente basada la serie, ni participaron en el guion del show televisivo, por lo que indicaron que esta producción para la pequeña pantalla “solo debería considerarse como una obra de ficción”.



“The Assassination of Gianni Versace”, que emitirá la cadena FX, es la segunda entrega del aclamado productor y guionista Ryan Murphy.



“Ha sido maravilloso interpretarlo. Gianni cambió la cultura.



Nuestra sociedad actual fue, en parte, creada por él con su mezcla de moda, sexualidad y glamour”, dijo Ramírez en una reciente entrevista.



El novio de Gianni Versace, Antonio D'Amico, calificó la serie de “ridícula” y ha manifestado que algunas de las escenas son totalmente falsas.



Sin embargo, aceptó reunirse con Ricky Martin para que pudiera preparar el personaje.