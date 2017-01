Sabrina Sabrok debutará como actriz porno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sabrina Sabrok debutará como actriz pornográfica a través de su propia plataforma digital, se informó en un comunicado.

En sabrinasabrokporn.com se podrá ver material XXX mediante la compra de una membresía mensual o anual.



“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro”, indicó Sabrina.



Dijo que no hará videos con otra persona que no sea su marido, pero sí planea producir videos con otros actores y actrices.



La semana pasada, Sabrina se sometió a una nueva cirugía de glúteos en la que le cambiaron los implantes que tenía y que le provocaron problemas de salud.



Además, aprovechó para ponerse implantes más grandes en la zona.



Dijo que piensa demandar al médico que la atendió y a unos laboratorios en donde se hizo unos estudios.