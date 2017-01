"Saldrán" más hijos de Juan Gabriel, asegura hermano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pablo Aguilera, hermano del fallecido cantante Juan Gabriel, dijo que “van a salir más” hijos del “Divo de Juárez”.



“Van a salir más, pero vamos a esperar a que los medios los encuentren. Nosotros no los buscamos. Fue una sorpresa”, declaró Aguilera al programa “Despierta América”.



Gracias al apoyo de Pablo Aguilera se pudo comprobar mediante una prueba de ADN que Juan Gabriel es padre de Luis Alberto y Joao Gabriel, dos jóvenes que salieron a la luz tras la muerte del cantante, para asegurar que son sus hijos.



Pablo Aguilera habló del caso de una joven que también dice ser hija del cantante.



“Yo supe de esta muchachita que anda por ahí reclamando que ella también es (hija de él). Habló por teléfono y le digo: ‘Yo no tengo nada que hacer ya. Ahí está la prueba. Ve tú a un laboratorio y hazte la prueba y compárala con la que tiene Alberto'”.



El hermano de Juan Gabriel comentó que tiene una buena relación con Joao. “Yo lo trato como un sobrino”.



Juan Gabriel tenía cuatro hijos reconocidos: Iván (heredero universal), Hans, Jean y Joan.



Cuando se supo de la prueba de ADN de Luis Alberto, Iván le envió un mensaje en redes sociales para invitarlo a pasar Día de Acción de Gracias con su familia, pero el encuentro no se pudo concretar.



En el caso de Joao, este dijo que no le interesa conocer a Iván, pues no lo ve como un hermano.