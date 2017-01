Robo a Kim Kardashian: Autoridades sospechan de su chofer

PARIS(AP )

Los investigadores del robo de joyas a Kim Kardashian West indagaban el martes la posibilidad de que haya sido obra de alguien de su entorno, luego de detener a su chofer de esa noche y al hermano de éste.Tres funcionarios de París confirmaron bajo condición de anonimato que el conductor y su hermano menor se encontraban entre las 17 personas detenidas. Michael Madar, de 40 años, y Gary Madar, de 27, trabajaban para la misma compañía, según dos de los funcionarios.Las edades de los detenidos oscilan entre 23 y 72 años e incluyen a varias personas conocidas por otros robos y delitos previos, según un documento policial al que tuvo acceso The Associated Press.Los funcionarios no entraron en detalles sobre cómo creen que se planeó el robo. El guardaespaldas de Kardashian West ya se había ido por esa noche y los ladrones entraron por la fuerza al apartamento privado donde la estrella se alojaba, la ataron y huyeron con las joyas, que han sido valoradas en más de 10 millones de dólares.A principios de mes Kardashian West rompió su silencio sobre el caso en un adelanto del reality show de su familia en el que dijo a dos de sus hermanas lo que pensó durante el asalto: "Van a dispararme por la espalda. No hay salida".Una portavoz de la estrella dijo que no tenía comentarios tras las detenciones del lunes.