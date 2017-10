Lanzan el nuevo trailer de Star Wars: The Last Jedi

(GH)

El nuevo trailer oficial de 'The Last Jedi' fue revelado este lunes por la noche durante el medio tiempo en el Monday Night Football, del encuentro entre Chicago Bears y Minnesota Vikings, informó EW En estas nuevas imágenes, aunque los fans de Star Wars pueden tener un buen presentimiento, la galaxia puede verse claramente atrapada en momentos desesperados.Meses atrás se dio a conocer un pequeño adelanto de la tan esperada cinta dirigida por Rian Johnson, donde por última ocasión podremos ver a la fallecida Carrie Fisher como la Princesa Leia.El director Rian Johnson 'advirtió' a los seguidores de la saga mediante Twitter a no ver el trailer si desean evitar los spoilers.