Compañía despide al productor Harvey Weinstein por acusaciones de acoso sexual

LOS ÁNGELES, California(AP )

Las acusaciones contra Harvey Weinstein se extendieron por décadas, pero su caída llegó en tres días.



Ese fue el lapso que se necesitó para derribar a uno de los más prominentes y ambiciosos empresarios de Hollywood, un enérgico productor como pocos que solía dominar los Óscar.



Pero el domingo el poderoso Weinstein fue despedido de la empresa que cofundó y que lleva su nombre.



Tras un devastador artículo del New York Times que detallaba años de acusaciones por acoso sexual contra Weinstein, el copresidente de Weinstein Co. fue despedido por su hermano, Bob, y los otros tres directores del consejo directivo de la empresa.



“Ante la nueva información sobre la mala conducta de Harvey Weinstein surgida en los últimos días, los directores de The Weinstein Company... han determinado e informado a Harvey Weinstein, que su empleo ha terminado en The Weinstein Company con efecto inmediato”, dijo el consejo en un comunicado el domingo por la noche.



Muchos en Hollywood consideran que este podría ser el final de la carrera de Weinstein.



En realidad se necesitó mucho más que tres días para la caída del productor.



El reportaje requirió meses de investigación y surgió tras años de esfuerzos de otros periodistas realizados a lo largo de los años para conseguir detalles sobre el comportamiento considerado “un secreto a voces” en Hollywood.



También requirió años para que las supuestas víctimas, incluyendo la actriz Ashley Judd, tuvieran el valor de denunciarlo.



La actriz Lena Dunham tuiteó el domingo: “Es fácil pensar que Weinstein Company tomó esta decisión rápido pero ha sido la acción más lenta porque ellos siempre, siempre lo supieron”.



En cambio Meryl Streep, quien calificó a Weinstein de "Dios” cuando recibió un Globo de Oro en 2012 dijo el lunes que la supuesta conducta de Weinstein no era conocida universalmente en Hollywood.



“Las deshonrosas noticias sobre Harvey Weinstein nos han sorprendido a todos los que defendíamos su trabajo y a las buenas y valiosas causas que apoyaba”, dijo Streep en un comunicado. “Las mujeres intrépidas que alzaron su voz para exponer este abuso son nuestras heroínas”.



Streep dijo que no teína idea de las acusaciones sobre que Weinstein llegó a acuerdo legales con las supuestas víctimas, que se reuniera con mujeres en sus habitaciones de hotel o que se viera involucrado en “otros actos coercitivos e inapropiados”.



Agregó que dudaba que los periodistas conocieran los detalles específicos de la conducta de Weinstein y no los reportaran y pidió a los medios seguir buscando otras historias de acoso en Hollywood y en otros sectores.



Antes de ser despedido, Weinstein había tomado una licencia indefinida tras el artículo del New York Times que relata décadas de acusaciones por acoso sexual contra el productor.



El viernes la junta directiva respaldó esa decisión y anunció que se haría una investigación al respecto, mientras que señaló que determinará el futuro copresidente de la empresa.



Pero The Weinstein Co fue más lejos al despedir al productor que fue siempre su principal operador, rostro público y jefe de estudios.



Bajo la dirección de Weinstein, la compañía fue una fuerza dominante en los premios Óscar, que incluyó la hazaña de ganar en forma consecutiva los galardones de la Academia a la mejor película con “The King's Speech” y “The Artist”.



Sin embargo, años recientes el estatus de Weinstein se ha reducido por falta de dinero, resultados poco positivos en taquilla y la salida de ejecutivos.



La empresa intentó seguir con sus actividades normales, incluyendo un evento promocional el domingo para su candidata para la temporada de premios, la cinta de suspenso independiente "Wind River".



Aunque tiene varias películas programadas para su estreno en los próximos meses, gran parte del negocio de la empresa ha estado en la televisión con la producción de programas como "Project Runway."



Un abogado de Weinstein no respondió a los mensajes de The Associated Press para declarar sobre el asunto.



Weinstein reconoció el jueves en un comunicado largo haber causado “bastante dolor” y también pidió “una segunda oportunidad”.



Sin embargo el productor y sus abogados censuraron el artículo del The New York Times en comunicados y entrevistas, y anunciaron que actuarían en forma enérgica.



El domingo por la noche el director James Gunn celebró la salida de Weinstein.



"Incluso si sólo 1 de cada 10 historias sobre Harvey Weinstein son reales (y yo creo que lo son) entonces qué buena salida”, dijo Gunn. “La permisión necesita terminar”.