Envían oraciones por afectados por el temblor

MEXICALI, Baja California(GH)

Diversos famosos se sumaron en oración y mensajes de apoyo para todos los afectados del terremoto de 8.2 grados, registrado en México la noche del 7 de septiembre, siendo Oaxaca y Chiapas los estados con más víctimas.



Los famosos como Diego Luna, Gael García y María José usaron sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo a todos los mexicanos que sufrieron del movimiento telúrico.



Diego Luna en su cuenta de Twitter dio a conocer que tanto él como su familia se encontraban bien: “Gracias por sus mensajes. Todos en mi familia estamos bien tras el sismo /Thank you all for your messages. We are ok after the earthquake”, escribió.



Incluso el cantante puertorriqueño Ricky Martín emitió un video donde mandaba su apoyo a México, toda vez que ofreció un concierto en la ciudad esa misma noche.



“Hola, mi gente, saludos, estoy en la Ciudad de México y acaba de temblar fuertemente, nosotros estamos bien, estoy mandando fuerza para todo México…”, expresó el cantante a través de la grabación.

Por su parte, Gael García Bernal, preocupado, pidió a sus seguidores que se reportaran para saber que estuvieran con bien.



“Queridos, queridos, queridos, por favor repórtense”, decía un primer tweet. Seguido de un mensaje de apoyo: “Gracias por reportarse y saber que están bien. Abrazos largos y chingos de cariño de

sde el otro lado de la placa tectónica”, expresó el actor mexicano.

Incluso otros emitieron formas de ayuda para aquellos afectados, como lo hizo la cantante Lila Downs, quien compartió una imagen que explicaba de qué manera ayudar a los damnificados.