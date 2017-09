'The Shape of Water', de del Toro, gana el León de Oro

VENECIA(AP )

Guillermo del Toro ganó el sábado el León de Oro, el máximo premio del Festival de Cine de Venecia, por su thriller sobre monstruos “The Shape of Water”.



El cineasta mexicano de 52 años dijo que espera que este triunfo inspire a los jóvenes directores a "tener fe en cualquier cosa en la que tengan fe".



"En mi caso, son los monstruos", declaró Del Toro, director de cintas como "Hellboy" y "Pan's Labyrinth".



La victoria le da a "The Shape of Water" un impulso antes de la temporada de premios de Hollywood.



La película trata sobre una joven muda, interpretada por Sally Hawkins, que se enamora de una misteriosa criatura marina que está siendo retenida en un laboratorio de alta seguridad. Muchos en Venecia elogiaron la audaz mezcla de géneros de la cinta: Es una película de monstruos, un thriller de la Guerra Fría y en ocasiones incluso un musical.



"Yo creo en la vida, creo en el amor y creo en el cine", dijo un agradecido Del Toro al público en la ceremonia de clausura del festival.



El festival de cine más antiguo del mundo finalizó el sábado luego de 11 días en los cuales estrellas como George Clooney, Matt Damon y Jennifer Lawrence acudieron a la ciudad de los canales.



Un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening escogió el filme de Del Toro entre los 21 que competían por el premio en la 74ta edición de la Mostra anual, en la cual las divisiones sociales del mundo y el espectro del cambio climático fueron el tema de muchas películas en concurso.



"The Shape of Water" venció a películas contendientes como "Suburbicon" de Clooney y "Downsizing" de Alexander Payne.



El Gran Premio del Jurado el sábado fue para “Foxtrot”, del israelí Samuel Maoz, un estudio cautivador y sorprendente sobre la aflicción.



Por su parte, el francés Xavier Legrand fue elegido mejor director por su primer largometraje "Custody", que también obtuvo el premio del festival a la mejor opera prima.



El palestino Kamel El Basha recibió el galardón al mejor actor por su papel en el drama "The Insult", dirigido por el libanés Ziad Doueiri, mientras que la británica Charlotte Rampling fue elegida mejor actriz por su trabajo en la cinta "Hannah", de Andrea Pallaoro.



Entre otros ganadores se encuentran el western australiano "Sweet Country" de Warwick Thornton, película que se llevó un premio Especial del Jurado, y la cinta "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, que obtuvo el trofeo por mejor guion.



El actor estadounidense Charlie Plummer, de 18 años, fue nombrado el mejor actor joven por su interpretación de un chico solitario que entabla una amistad con un viejo y cansado caballo de carreras en la película de Andrew Haigh "Lean on Pete".