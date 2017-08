Nietos de Cantinflas, contra Tita Marbez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Tita Marbez solamente quiere un minuto de fama y la gente se dará cuenta que sólo quiere jugar al payasito del circo, señalaron los nietos de Mario Moreno "Cantinflas".



Esto luego que la viuda de su papá, Mario Morenio Ivanova, impulsara la edificación de una escultura del Mimo de México en Tequisquiapan, Querétaro y una misa por su 25 aniversario luctuoso.



Marbez fue también declarada heredera universal de Moreno Ivanova, quien falleció en mayo pasado a causa de un infarto fulminante.



Mario y Valentina Moreno del Moral fueron producto del primer matrimonio de Moreno Ivanova.



"La señora sólo quiere un minuto de fama, nosotros llevamos mucho tiempo haciendo celebraciones a mi abuelo tanto por su aniversario luctuoso, como por su cumpleaños".



"La señora quiere hacer un show de esa misa, está en todo su derecho, pero entonces vean realmente cómo están las cosas, quienes quiere jugar al payasito del circo", destacó Mario a pregunta expresa.



El entrevistado recalcó que sigue el camino legal por el testamento que dejó presuntamente su padre.



"Estamos aún en ese proceso, platicando con abogados y en el momento que ellos nos digan que podemos hablar, compartiremos con todo, con la gente que han estado al pendiente y eso es lo bonito, saber que en México se ama a Cantinflas, están de nuestro lado y no lo quieren ver plasmado en productos de salsa", dijo en referencia a la comercialización de la imagen.



"Si no estuviéramos seguros y bien asesorados no haríamos nada, ahora esto está entre abogados", agregó.