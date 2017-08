Julión Álvarez y sus escándalos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante Julión Álvarez fue sancionado en EU por presuntos lazos con el narcotráfico. Su nombre apareció en una lista del Departamento del Tesoro de ese país.



Sin embargo, no es la primera polémica que enfrenta en su carrera.



Quizás la más recordada sea aquella de cuando fue calificado de "machista" por unas declaraciones que hizo a una revista.



"Me gusta (que las mujeres) sean muy damitas. Estoy educado a la antigüita, me agrada que les guste agarrar un trapeador, porque puede estar hermosa y ser buena para lo que sea, pero si no tiene ese detalle, pues para mí no sirve".



Las críticas no se hicieron esperar y se convirtió en tendencia en Twitter.



Recientemente también fue cuestionado porque no supo quién fue Pancho Villa.



"No, pues, quien viene siendo como un… no sé cómo decirle, es de los más representativos, de lo que es la República, de todas las naciones", respondió.



En septiembre de 2015 se le había involucrado en la agresión a una mujer, pero él aclaró que fue una persona de su staff.