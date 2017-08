Bruce Springsteen planea una serie de conciertos en Broadway

NUEVA YORK(AP )

El Jefe está por llegar a Broadway, pero sin su emblemática E Street Band.Bruce Springsteen anunció el miércoles en su sitio web que debutará este año en Broadway en el Teatro Walter Kerr con un espectáculo en solitario en el que interpretará canciones de su carrera y leerá fragmentos de su exitoso libro de memorias "Born to Run"."Springsteen on Broadway" comenzará sus funciones de preestreno el 3 de octubre previo al estreno oficial del día 12 en el íntimo teatro de 960 butacas. El espectáculo se presentaría por ocho semanas, hasta el 26 de noviembre, con cinco presentaciones semanales."Quería hacer unos shows que fueran tan personales e íntimos como fuera posible", dijo el miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll en un comunicado. "Mi espectáculo será sólo yo, la guitarra, el piano y las palabras y la música. Parte es hablado, parte cantado. En líneas generales sigue el arco de mi vida y mi trabajo".El cantautor de 67 años es el artista más reciente y grande en años que presenta un concierto en Broadway. La lista de actos previos incluye a Il Divo, Barry Manilow, Frankie Valli and the Four Seasons y The Rascals.