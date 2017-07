'Spider-Man: Homecoming' debuta con más de 100 millones

NUEVA YORK, EU(AP )

La cinta de acción "Spider-Man: Homecoming" se estrenó el fin de semana con una recaudación calculada de 117 millones de dólares en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, lo que la hizo uno de los mayores debuts del verano.



El exitoso arranque muestra que el público no se ha hastiado de las franquicias y que la nueva película es lo suficientemente buena.



"Homecoming" es la tercera versión de Spider-Man en los últimos quince años y la segunda desde el estreno en 2014 de "The Amazing Spider-Man", con Andrew Garfield, pero regresa a las raíces del superhéroe, con Tom Holland en el papel principal.



Es coprotagonizada por Michael Keaton como el villano Vulture y Robert Downey Jr. como Iron Man, el mentor de Spider-Man.



La película número 1 de la semana pasada, "Despicable Me 3", cayó al segundo sitio con 34 millones de dólares. El musical de acción "Baby Driver" es tercero en las taquillas con 12,8 millones de dólares en su segunda semana.