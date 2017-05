FOTOS: Luis Miguel disfruta sonriente en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con el Rey! #LuisMiguel #elsoldemexico #luismi #inolvidable #yapuedomorir #siemprearribamexico Una publicación compartida de Emanuel Aguilar (@aguilarnarvaez) el 8 de May de 2017 a la(s) 9:48 PDT

With the one and only ☀️😎😍 #LuisMiguel #Cueraxo #ILoveHim #LaMasMoti Una publicación compartida de danymaciasj (@danymaciasj) el 8 de May de 2017 a la(s) 7:49 PDT

#LuisMiguel ☀️🎤❤️ foto cortesía Leonardo Eliud Meza Jaime Una publicación compartida de Cecilia Fernandez (@nani16nqn) el 9 de May de 2017 a la(s) 6:29 PDT

#LuisMiguel ☀️🎤❤️ foto cortesía Una publicación compartida de Cecilia Fernandez (@nani16nqn) el 9 de May de 2017 a la(s) 6:31 PDT

El cantante Luis Miguel se ha mostrado más cercano a sus fans en semanas recientes y para muestra, las imágenes que circulan en Instagram.Varios seguidores de “El Sol” han compartido fotografías junto al cantante, tomadas en Las Vegas.Apenas el fin de semana fue visto jugando cartas junto al boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.Pero Luis Miguel no sólo se deja fotografiar junto a famosos, también se muestra sonriente y accesible a los fans que le piden una imagen.Esta semana el cantante tiene una audiencia en la corte de California y de no presentarse tendrá que pagar una fianza de un millón de dólares, así como el millón que le debe a su ex mánager, William Brockhaus." />