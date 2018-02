Fallece actor de 'House of Card' y 'The Wire', Reg Cathey

(Tomada de la Red)

Reg Cathey, mejor conocido por sus personajes en las series "House of Cards" y "The Wire", falleció este viernes, tenía 59 años.



El actor murió en su casa de Nueva York de una grave enfermedad, estaba acompañado de amigos y familiares,



Cathey inició su trayectoria en 1984, con la película Historia de un médico, donde interpretó a Richie. También participó de la serie Spenser, detective privado.



Actuó en varias películas, como Funny Farm, Un tiro por la culata, Eyes of a Witness, El filo de la duda y La máscara.



Cathey ganó un Emmy por su destacada labor en "House of Cards".



Anteriormente fue nominado en 2014 y recibió otra nominación en 2016 por el mismo papel.