Presume Paty Chapoy aretes de 112 mil pesos

Cuando vimos que Pepillo Origel visitó el foto de Ventaneando hace unas semanas con motivo del aniversario número 20 del programa, nos quedamos sorprendidas. No obstante notamos un detalle de moda que no podíamos dejar pasar. Los aretes de Paty Chapoy nos gustó tanto que comenzamos a buscar por cielo mar y tierra para encontrarlos y saber todo sobre ellos.Después de una intensa búsqueda, encontramos que los aretes que Paty Chapoy usó en este programa bastante especial fueron unos Pomellato valuados en 5 mil 950 dolares (112 mil pesos).Sin duda estas joyas son las favoritas de celebridades y bloggers en todo el mundo debido a la icónica marca y qué mejor que usarlas en una ocasión especial como el aniversario de su programa.El modelo que Chapoy usó fue el icónico Nudo; están hechos de topacio azul, diamantes y están engarzados en oro. Además de esta piedra preciosa, los puedes encontrar con aguamarinasy cuarzos.La conductora y productora de ventaneando no es la primera vez que destaca por sus accesorios o atuendos costostos; recordemos aquella ocasión que lució un conjunto Gucci de casi 50 mil pesos y que fue referencia en la televisión mexicana debido a que Inés Gómez Mont también lo llevó y presumió en sus redes sociales.Cabe destacar que la joyería Pomellato es una de las firmas de lujo más destacadas en el mundo. El manejo de las gemas lo ha colocado como la casa de diseño con más renombre en la industria de la moda.¿Los usarías?