Televisa presenta 'Por amar sin ley', sobre mundo de los abogados

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

"Por amar sin ley" es la historia con la que Televisa da la bienvenida a los súper dramas. Bajo la producción de José Alberto Castro.



"Yo creo que estamos obedeciendo a la necesidad de plataformas nuevas, tenemos que trabajar un discurso diferente, distintos tipos de producción. No significa que vaya a tomar el espacio de las telenovelas, son diferentes", dijo ayer jueves durante la presentación de la historia, que es una adaptación de la Argentina "La ley del corazón".



Si bien con esta historia de abogados y batallas legales no buscan educar a la sociedad, sí quieren hablar de las leyes en México y de los juicios orales.



"Conocerlos de una manera más a fondo, no queremos ser ni escuela ni dar educación pero sí mostrar un poco más de qué es, que sepan que los abogados también están para hacer el bien, sabemos que hay muchos abogados que no; es conocer un poco más de los juzgados y de lo que se tratan las leyes".



Ana Brenda Contreras, Julián Gil, David Zepeda, Geraldine Bazán, Altaír Jarabo, José María Torre y Sergio Basáñez forman parte del elenco.



En total, dijo el productor, serán 84 episodios en los que se abordarán alrededor de 40 casos obtenidos de la vida real. Su estreno será este 12 de febrero.